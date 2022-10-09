Üçgen ve Kaslı Vücuda Sahip Burçlar Hangileridir? İşte Çelik Gibi Sağlam Vücudu Olan Burçlar!
Burçların karakteristik özellikleri olduğu gibi her insanda benzerliklere neden olan birtakım belirgin fiziksel yapı özellikleri de bulunuyor. Bu bağlamda bazı burçlara sahip olan insanlar hokka burun, minik ağız gibi çok beğenilen özelliklere sahip olarak dünyaya gelirken; bazı burçlara sahip olan insanlar ise, etkileyici bakışlar ve tüyler ürpertici bir çekicilikle dünyaya geliyor. İşte detaylar....
Burçların karakteristik özellikleri olduğu gibi her insanda benzerliklere neden olan birtakım belirgin fiziksel yapı özellikleri de bulunuyor. Bu bağlamda bazı burçlara sahip olan insanlar hokka burun, minik ağız gibi çok beğenilen özelliklere sahip olarak dünyaya gelirken; bazı burçlara sahip olan insanlar ise, etkileyici bakışlar ve tüyler ürpertici bir çekicilikle dünyaya geliyor. Tüm bunların yanı sıra bazı burçların ortaya çıkardığı insanlar ise, adeta çelik gibi sağlam bir vücuda sahip oluyor! Peki, üçgen ve kaslı vücuda sahip burçlar hangileridir? İşte çelik gibi sağlam vücudu olan burçlar…
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09 Eki 2022 - 08:50 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.