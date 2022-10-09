- 09 Eki 2022 - 08:50

Üçgen ve Kaslı Vücuda Sahip Burçlar Hangileridir? İşte Çelik Gibi Sağlam Vücudu Olan Burçlar!

Burçların karakteristik özellikleri olduğu gibi her insanda benzerliklere neden olan birtakım belirgin fiziksel yapı özellikleri de bulunuyor. Bu bağlamda bazı burçlara sahip olan insanlar hokka burun, minik ağız gibi çok beğenilen özelliklere sahip olarak dünyaya gelirken; bazı burçlara sahip olan insanlar ise, etkileyici bakışlar ve tüyler ürpertici bir çekicilikle dünyaya geliyor. İşte detaylar....

Burçların karakteristik özellikleri olduğu gibi her insanda benzerliklere neden olan birtakım belirgin fiziksel yapı özellikleri de bulunuyor. Bu bağlamda bazı burçlara sahip olan insanlar hokka burun, minik ağız gibi çok beğenilen özelliklere sahip olarak dünyaya gelirken; bazı burçlara sahip olan insanlar ise, etkileyici bakışlar ve tüyler ürpertici bir çekicilikle dünyaya geliyor. Tüm bunların yanı sıra bazı burçların ortaya çıkardığı insanlar ise, adeta çelik gibi sağlam bir vücuda sahip oluyor! Peki, üçgen ve kaslı vücuda sahip burçlar hangileridir? İşte çelik gibi sağlam vücudu olan burçlar…

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09 Eki 2022 - 08:50 - Burç Haberleri

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