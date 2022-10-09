Demet Özdemir’den Şok Eden Evlilik İtirafı! Akılların Ucundan Bile Geçmezdi Ama Dedikleri Tsunami Etkisi Yarattı! Meğer…

Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu Demet Özdemir, evlendikten sonra değişen hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ortalama bir aydır evli olan Demet Özdemir’den gelen o çarpıcı açıklamalar, sosyal medyaya adeta damga vururken; ünlü oyuncunun sözlerinin Oğuzhan Koç cephesinde nasıl yankılanacağı ise, merak konusu haline dönüştü. Peki, Demet Özdemir ne dedi? Demet Özdemir, evlilik hakkında ne söyledi? Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evliliği nasıl gidiyor? İşte, detaylar…

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