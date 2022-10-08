Levent Kırca ve Oya Başar’ın Kızlarının Son Hali Şok Etti! O Dizide Rol Aldığını Bilen Bir Kişi Bile Yok! Boyu, Posu, Endamı… “Yok Artık!”
Ekranların usta isimlerinden olan Levent Kırca ile Oya Başar’ın evliliğinden dünyaya gelen Ayşe Kırca, anne ve babasının izinden giderek, oyunculuk ile ilgilenmeye başladı. Şimdilerde seyirci karşısına bir dizi ile çıkmaya devam eden Ayşe Kırca’nın yeni sezonun çok konuşulan yapımlarından birinde rol aldığı görüldü. İşte Ayşe Kırca ile ilgili merak edilen detaylar...
Ekranların usta isimlerinden olan Levent Kırca ile Oya Başar’ın evliliğinden dünyaya gelen Ayşe Kırca, anne ve babasının izinden giderek, oyunculuk ile ilgilenmeye başladı. Şimdilerde seyirci karşısına bir dizi ile çıkmaya devam eden Ayşe Kırca’nın yeni sezonun çok konuşulan yapımlarından birinde rol aldığı görüldü. Öte yandan Ayşe Kırca’nın rol aldığı yapımı görenler, gözlerine inanamadı! Peki, Ayşe Kırca kimdir, kaç yaşında, ne zaman doğdu? Ayşe Kırca hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
08 Eki 2022 - 23:17 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.