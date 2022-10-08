Levent Kırca ve Oya Başar’ın Kızlarının Son Hali Şok Etti! O Dizide Rol Aldığını Bilen Bir Kişi Bile Yok! Boyu, Posu, Endamı… “Yok Artık!”

Ekranların usta isimlerinden olan Levent Kırca ile Oya Başar’ın evliliğinden dünyaya gelen Ayşe Kırca, anne ve babasının izinden giderek, oyunculuk ile ilgilenmeye başladı. Şimdilerde seyirci karşısına bir dizi ile çıkmaya devam eden Ayşe Kırca’nın yeni sezonun çok konuşulan yapımlarından birinde rol aldığı görüldü. Öte yandan Ayşe Kırca’nın rol aldığı yapımı görenler, gözlerine inanamadı! Peki, Ayşe Kırca kimdir, kaç yaşında, ne zaman doğdu? Ayşe Kırca hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…