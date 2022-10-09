- 09 Eki 2022 - 08:48

Gönül Dağı Dizisinde Final Sahne Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Veysel'in Taner ve Ramazan'a Büyük Destek! Zahide’nin Yaşadıkları Kabul Edilir Gibi Değil…

Her cumartesi TRT1 ekranlarındaki yerini alan ve hikayesiyle bir hayli beğenilen Gönül Dağı dizisi, yeni bölüm fragmanını yayınladı. Veysel’in tutuklu; Zahide’nin ise her şeyi öğrendiği Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ile beklenirken, yayınlanan fragman pek çok ipucunu seyircisine verdi. İşte Gönül Dağı dizisinden son detaylar...

Her cumartesi TRT1 ekranlarındaki yerini alan ve hikayesiyle bir hayli beğenilen Gönül Dağı dizisi, yeni bölüm fragmanını yayınladı. Veysel’in tutuklu; Zahide’nin ise her şeyi öğrendiği Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ile beklenirken, yayınlanan fragman pek çok ipucunu seyircisine verdi. Öte yandan Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanına damga vuran ise, o olay oldu! Peki, Gönül Dağı dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…

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09 Eki 2022 - 08:48 - Dizi Haberleri

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