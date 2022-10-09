Camdaki Kız Dizisindeki Hayri ve Nalan’ın Yasak Aşkı Patladı! Öyle Bir İsme Yakalandılar Ki, Koroğlu Konağı Yıkılacak! Sedat Şimdi Hapı Yuttu!
Kanal D ekranlarının fenomen yapımı olan Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya bu hafta da devam etti. Yeni sezonda iddiasını korumayı başaran Camdaki Kız dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile bir kez daha reytinglerin zirvesine oturdu. Öte yandan Camdaki Kız dizisinin son bölümüne damga vuran olayın detayları haberimizde...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımı olan Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya bu hafta da devam etti. Yeni sezonda iddiasını korumayı başaran Camdaki Kız dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile bir kez daha reytinglerin zirvesine oturdu. Öte yandan Camdaki Kız dizisinin son bölümüne damga vuran ise, yasak aşkın ortaya çıkması oldu! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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09 Eki 2022 - 08:43 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.