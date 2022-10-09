Camdaki Kız Dizisindeki Hayri ve Nalan’ın Yasak Aşkı Patladı! Öyle Bir İsme Yakalandılar Ki, Koroğlu Konağı Yıkılacak! Sedat Şimdi Hapı Yuttu!

Kanal D ekranlarının fenomen yapımı olan Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya bu hafta da devam etti. Yeni sezonda iddiasını korumayı başaran Camdaki Kız dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile bir kez daha reytinglerin zirvesine oturdu. Öte yandan Camdaki Kız dizisinin son bölümüne damga vuran ise, yasak aşkın ortaya çıkması oldu! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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