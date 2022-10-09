Batuhan Karacakaya’dan Ortalığı Karıştıran Poz! Sevgilisiyle Ayşe Aslan İle Havuz Pozu Şok Etti! Survivor Aşkından Sonra…Ayşe Aslan Kimdir, Kaç Yaşında...
Ekranların tanınan simalarından biri olan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtı. Yeni sevgilisi ile sık sık fotoğraf paylaşan Batuhan Karacakaya, bu kez aşkını gözler önünde yaşamaya başladı. Geçtiğimiz gün bir fotoğraf daha paylaşan Batuhan Karacakaya ve sevgilisi ile ilgili detaylar haberimizde...
Ekranların tanınan simalarından biri olan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtı. Yeni sevgilisi ile sık sık fotoğraf paylaşan Batuhan Karacakaya, bu kez aşkını gözler önünde yaşamaya başladı. Geçtiğimiz gün bir fotoğraf daha paylaşan Batuhan Karacakaya’nın sevgilisini görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Batuhan Karacakaya’nın sevgilisi var mı? Batuhan Karacakaya’nın sevgilisi kim? Batuhan Karacakaya’nın sevgilisi Ayşe Aslan kim, ünlü mü? İşte, detaylar…
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09 Eki 2022 - 08:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.