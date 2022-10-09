- 09 Eki 2022 - 08:38

Yalı Çapkını Dizisinde Kalpleri Acıtan Haber! Sultan ve Ferit’in Yaşadıkları Seyircinin Tüylerini Ürpertiyor! Artık Yaptıkları Kırmızı Çizgiyi Aştı!

Star TV ekranlarının yeni fenomeni olan Yalı Çapkını dizisi, yeni sezonda seyirci karşısına çıkmaya başladı. Reytinglerin zirvesine oturmasıyla sezona iddialı bir giriş yapan Yalı Çapkını dizisi, şimdiden çok izlenen yapımlar arasındaki yerini aldı. Yeni sezonda adından çok söz ettireceğe benzeyen Yalı Çapkını dizisinde yalının hizmetçisi Sultan’ın Ferit ve Seyran’a olan tavırları ise, pek çok soruyu seyircisinin kafasında belirginleştirdi! İşte detaylar...

Star TV ekranlarının yeni fenomeni olan Yalı Çapkını dizisi, yeni sezonda seyirci karşısına çıkmaya başladı. Reytinglerin zirvesine oturmasıyla sezona iddialı bir giriş yapan Yalı Çapkını dizisi, şimdiden çok izlenen yapımlar arasındaki yerini aldı. Yeni sezonda adından çok söz ettireceğe benzeyen Yalı Çapkını dizisinde yalının hizmetçisi Sultan’ın Ferit ve Seyran’a olan tavırları ise, pek çok soruyu seyircisinin kafasında belirginleştirdi! Peki, Yalı Çapkını Sultan ile Ferit sevgili mi? Yalı Çapkını dizisi Ferit’in çocuğu mu var? Yalı Çapkını dizisi Sultan’ın çocuğu Ferit’ten mi? İşte, detaylar..

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09 Eki 2022 - 08:38 - Dizi Haberleri

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