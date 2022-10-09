Masterchef Şampiyonu Serhat'ın Kazancı Dudak Uçuklattı! Artık Paraya Para Demeyecek! Acun Ilıcalı Çekti Köşeye, Attırdı İmzaları… Mehmet Şef’in Gözdesiydi…

TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan MasterChef Türkiye yarışması, yeni sezonuna başlamasına rağmen eski yarışmacılarını da unutturmadı. O isimlerden biri olan Serhat Doğramacı, katıldığı MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının şampiyonu olmuştu. İddialı bir şekilde yarışı son ana götüren MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının şampiyonu Serhat Doğramacı’nın şimdilerde neler yaptığını görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, MasterChef Serhat Doğramacı şimdi ne yapıyor? Serhat Doğramacı programı ne, hangisi? Serhat Doğramacı, hangi kanalda? İşte, detaylar…