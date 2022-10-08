Demet Özdemir’in Kız Kardeşini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Aynı Demet Bu Kadın!” Gözleri, Kaşları, Dudakları… Bir İçim Su!
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ve şimdilerde yeni evli olmasıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir, ünlü oyuncunun düğününde otaya çıkmıştı. Demet Özdemir’in ablasını görenler gözlerine inanamazken; abla Özdemir’in de bir dönemler ünlü olduğunu öğrenenler, daha da şaşırdı! İşte detaylar...
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ve şimdilerde yeni evli olmasıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir, ünlü oyuncunun düğününde otaya çıkmıştı. Demet Özdemir’in ablasını görenler gözlerine inanamazken; abla Özdemir’in de bir dönemler ünlü olduğunu öğrenenler, daha da şaşırdı! Peki, Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir kimdir, kaç yaşında? Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir ne iş yapıyor, mesleği ne? Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir ünlü mü, nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…
08 Eki 2022 - 23:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.