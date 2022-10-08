- 08 Eki 2022 - 23:10

Demet Özdemir’in Kız Kardeşini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Aynı Demet Bu Kadın!” Gözleri, Kaşları, Dudakları… Bir İçim Su!

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ve şimdilerde yeni evli olmasıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir, ünlü oyuncunun düğününde otaya çıkmıştı. Demet Özdemir’in ablasını görenler gözlerine inanamazken; abla Özdemir’in de bir dönemler ünlü olduğunu öğrenenler, daha da şaşırdı! İşte detaylar...

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ve şimdilerde yeni evli olmasıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir, ünlü oyuncunun düğününde otaya çıkmıştı. Demet Özdemir’in ablasını görenler gözlerine inanamazken; abla Özdemir’in de bir dönemler ünlü olduğunu öğrenenler, daha da şaşırdı! Peki, Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir kimdir, kaç yaşında? Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir ne iş yapıyor, mesleği ne? Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir ünlü mü, nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…

08 Eki 2022 - 23:10 - Magazin

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Demet Özdemir’in Kız Kardeşini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Aynı Demet Bu Kadın!” Gözleri, Kaşları, Dudakları… Bir İçim Su! mask
Demet Özdemir’in Kız Kardeşini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Aynı Demet Bu Kadın!” Gözleri, Kaşları, Dudakları… Bir İçim Su!
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