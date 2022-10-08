Seda Sayan’ın Yüzü Soğuk Görmez Hale Geldi! Elleri Üşüyünce Çağlar Ökten Gemileri Yaktı… “Allah Herkese Böyle Bir Koca Versin!”
Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, herkesi şok içerisinde bırakmıştı! Yüzü soğuk görmez hale gelen Seda Sayan’ın sadece elleri üşüyünce Çağlar Ökten resmen gemileri yaktı! İşte milyonlara “Allah herkese böyle koca verdirsin” yorumlarını yaptıran o olay…
Onur Şan’dan sonra aşkı kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’de bulan Seda Sayan, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. İlk zamanlar çok fazla tepki alan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, zamanla aşklarının gerçek ve sonsuz olduğunu göstermişlerdi. Şimdilerde birbirlerine tutkuyla bağlı olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in son hamlesi herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Peki, Seda Sayan için Çağlar Ökten ne yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.