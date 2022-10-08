Seda Sayan’ın Yüzü Soğuk Görmez Hale Geldi! Elleri Üşüyünce Çağlar Ökten Gemileri Yaktı… “Allah Herkese Böyle Bir Koca Versin!”

Onur Şan’dan sonra aşkı kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’de bulan Seda Sayan, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. İlk zamanlar çok fazla tepki alan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, zamanla aşklarının gerçek ve sonsuz olduğunu göstermişlerdi. Şimdilerde birbirlerine tutkuyla bağlı olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in son hamlesi herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Peki, Seda Sayan için Çağlar Ökten ne yaptı?

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