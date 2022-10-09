Tolga Akış'tan Zeynep Bastık ve Seren Dal Açıklaması! Yorumu Ezber Bozdu! Eski Karısı Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!”

Bir süredir yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’ın yeni ilişkisine ilişkin sessizliği sürerken; bu ilişkiye Zeynep Bastık’tan önce eski eşi Tolga Akış’tan yorum geldi. Zeynep Bastık’ın yeni ilişkisiyle ilgili düşüncelerini gerçekleştirdiği bir soru cevap etkinliğinde takipçileriyle paylaşan Tolga Akış, herkesi şaşkına çevirdi! Peki, Tolga Akış, Zeynep Bastık’ın yeni ilişkisi ile ilgili ne dedi? Zeynep Bastık yeni bir aşka mı yelken açtı? Zeynep Bastık’ın yeni sevgilisi kim? İşte, detaylar…