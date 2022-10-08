Zeynep Bastık’tan Boşanan Tolga Akış Ezber Bozdu! Eski Karısı Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!”
Bir süredir yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’ın yeni ilişkisine ilişkin sessizliği sürerken; bu ilişkiye Zeynep Bastık’tan önce eski eşi Tolga Akış’tan yorum geldi. Zeynep Bastık’ın yeni ilişkisiyle ilgili düşüncelerini gerçekleştirdiği bir soru cevap etkinliğinde takipçileriyle paylaşan Tolga Akış ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık’ın yeni ilişkisine ilişkin sessizliği sürerken; bu ilişkiye Zeynep Bastık’tan önce eski eşi Tolga Akış’tan yorum geldi. Zeynep Bastık’ın yeni ilişkisiyle ilgili düşüncelerini gerçekleştirdiği bir soru cevap etkinliğinde takipçileriyle paylaşan Tolga Akış, herkesi şaşkına çevirdi! Peki, Tolga Akış, Zeynep Bastık’ın yeni ilişkisi ile ilgili ne dedi? Zeynep Bastık yeni bir aşka mı yelken açtı? Zeynep Bastık’ın yeni sevgilisi kim? İşte, detaylar…
08 Eki 2022 - 16:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.