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08 Eki 2022 - 16:32

Survivor 2023 Yarışmasının Sunucu Komple İptal Edildi! Acun Ilıcalı, En Güvendiği Adamı Murat Ceylan’a “Bay Bay!” Dedi! Bundan Sonra…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için çalışmalar başladı! Sunucunun komple değiştiği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı, en güvendiği adam olan Murat Ceylan’a “Bay bay” dediği ortaya çıktı! Bundan sonra o isimle çalışacak olan Acun Ilıcalı, ağızların açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…