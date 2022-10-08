Survivor 2023 Yarışmasının Sunucu Komple İptal Edildi! Acun Ilıcalı, En Güvendiği Adamı Murat Ceylan’a “Bay Bay!” Dedi! Bundan Sonra…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için çalışmalar başladı! Sunucunun komple değiştiği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı, en güvendiği adam olan Murat Ceylan’a “Bay bay” dediği ortaya çıktı! Bundan sonra o isimle çalışacak olan Acun Ilıcalı, ağızların açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasının bitimiyle birlikte ekranlarda boy gösterecek olan Survivor 2023 yarışması, reyting rekorlarını bir kez daha kırıp geçirecekti. Yarışma için bin bir emek vermeye şimdiden başlayan Acun Ilıcalı’nın sunucu Murat Ceylan’ın yerine başka bir isimle çalıştığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.