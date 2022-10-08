Fahriye Evcen’in İkinci Çocuğu Sonunda Göründü! Bebeğin İsmi Bile Belli Olmuştu; O Görsel Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! Doğuma Sayılı Günler Kala…
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen’in ikinci çocuğu sonunda göründü! Minik bebeğin ismi bile belli olmuştu ama son görsel Twitter’ı resmen ayağa kaldırdı. Doğumu sayılı günler kala Fahriye Evcen’in son görüntüsü, yürekleri sızım sızım sızlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
İlk çocukları Karan’ın doğumundan sonra ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Fahriye Evcen, sevenlerini şaşırtmıştı. Uzun bir süre ekranlarda olmayan Fahriye Evcen, dizi orucunu Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle sevenlerinin karşısına geçmişti. Başarılı oyuncu sadece bir sezon dizide boy göstermiş, hamile olduğu öğrenince diziden çıkmıştı. Aylardır magazin dünyasından uzak duran Fahriye Evcen’in son görüntüsü herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.