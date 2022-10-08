Fahriye Evcen’in İkinci Çocuğu Sonunda Göründü! Bebeğin İsmi Bile Belli Olmuştu; O Görsel Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! Doğuma Sayılı Günler Kala…

İlk çocukları Karan’ın doğumundan sonra ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Fahriye Evcen, sevenlerini şaşırtmıştı. Uzun bir süre ekranlarda olmayan Fahriye Evcen, dizi orucunu Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle sevenlerinin karşısına geçmişti. Başarılı oyuncu sadece bir sezon dizide boy göstermiş, hamile olduğu öğrenince diziden çıkmıştı. Aylardır magazin dünyasından uzak duran Fahriye Evcen’in son görüntüsü herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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