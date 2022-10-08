Camdaki Kız Dizisinde Mideleri Bulandıran İlan-ı Aşk! Evli Barklı, 3 Çocuklu Kocaman Adam… “Çocuklarının Yüzüne Bakarken Nasıl Utanmayacaksın!”

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız, Perşembe gecesini yine sallamıştı. Etkileyici ve eşsiz hikayesiyle seyircilerin gözde dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da ekranlara gelen bir sahne seyircilerin şok içerisinde bıraktı. Evli bir adam olduğunu unutan kocaman adam, öyle bir şey yaptı ki…

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