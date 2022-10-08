Camdaki Kız Dizisinde Mideleri Bulandıran İlan-ı Aşk! Evli Barklı, 3 Çocuklu Kocaman Adam… “Çocuklarının Yüzüne Bakarken Nasıl Utanmayacaksın!”
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da mideleri bulandıran bir ilan-aşk sahneleri seyircileri şok içerisinde bıraktı! Evli barklı, 3 kız çocuğu babası kocaman adam, yaptıklarıyla şok içerisinde bıraktı. “Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksın!” yorumlarını alan o sahneler, Camdaki Kız dizisinin izleyicisini delirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız, Perşembe gecesini yine sallamıştı. Etkileyici ve eşsiz hikayesiyle seyircilerin gözde dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da ekranlara gelen bir sahne seyircilerin şok içerisinde bıraktı. Evli bir adam olduğunu unutan kocaman adam, öyle bir şey yaptı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.