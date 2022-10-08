Masterchef Barış’ın Sevgilisi Masterchef’ten Çıktı! Oyunların Hepsi Belli Oldu, Meğer O İsimle… Mehmet Şef, Somer Şef, Danilo Şef Bile İşin İçinde!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük patlak verdi! Yarışmacı Barış’ın sevgilisi Masterchef ekibinden çıkınca, ağızlar açık kaldı. Birçok kişi Barış’ın sevgilisini duyunca “Oyunların sebebi belli oldu” yorumunda bulundu. Mehmet Şef’in, Somer Şef’in ve Danilo Şef’in bile işin içinde olduğu öğrenildi! Meğer o isimle yaklaşık 1 aydır…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. MasterClass’ın yapıldığı Masterchef’te yarışmacılar, Mehmet Şef’in restoranını ziyaret etmişti. Stüdyoya döndüklerinde ise yarışmacılar, kıyasıya mücadele vermişti. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri olan Barış’ın sevgilisi Masterchef yarışmasından çıkınca ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.