- 08 Eki 2022 - 16:48 G: 08 Eki 2022 - 16:53

Masterchef Barış’ın Sevgilisi Masterchef’ten Çıktı! Oyunların Hepsi Belli Oldu, Meğer O İsimle… Mehmet Şef, Somer Şef, Danilo Şef Bile İşin İçinde!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük patlak verdi! Yarışmacı Barış’ın sevgilisi Masterchef ekibinden çıkınca, ağızlar açık kaldı. Birçok kişi Barış’ın sevgilisini duyunca “Oyunların sebebi belli oldu” yorumunda bulundu. Mehmet Şef’in, Somer Şef’in ve Danilo Şef’in bile işin içinde olduğu öğrenildi! Meğer o isimle yaklaşık 1 aydır…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. MasterClass’ın yapıldığı Masterchef’te yarışmacılar, Mehmet Şef’in restoranını ziyaret etmişti. Stüdyoya döndüklerinde ise yarışmacılar, kıyasıya mücadele vermişti. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri olan Barış’ın sevgilisi Masterchef yarışmasından çıkınca ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Eki 2022 - 16:48 Ankara- Yaşam

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