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08 Eki 2022 - 16:48

Masterchef Barış’ın Sevgilisi Masterchef’ten Çıktı! Oyunların Hepsi Belli Oldu, Meğer O İsimle… Mehmet Şef, Somer Şef, Danilo Şef Bile İşin İçinde!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük patlak verdi! Yarışmacı Barış’ın sevgilisi Masterchef ekibinden çıkınca, ağızlar açık kaldı. Birçok kişi Barış’ın sevgilisini duyunca “Oyunların sebebi belli oldu” yorumunda bulundu. Mehmet Şef’in, Somer Şef’in ve Danilo Şef’in bile işin içinde olduğu öğrenildi! Meğer o isimle yaklaşık 1 aydır…