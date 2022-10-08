- 08 Eki 2022 - 20:09

Tv8 Ekranlarından Bomba Diskalifiye! “Hakkını Yedin” Dediler; Yarışmacıyı Anında Paket Ettiler! Acun Medya Fena Karışık! Sunucu Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki…

Tv8 ekranlarından bomba bir diskalifiye kararı çıktı. “Yarışmacıların hakkını yedin!” denilen isim, anında paket edildi ve evine gönderildi. Acun Medya’nın ayağa kalkmasına neden olan bu durum hakkında sunucudan gelen son dakika açıklaması herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Birbirinden farklı yarışma ve dizi formatlarıyla seyircinin karşısına çıkan TV8 kanalı, ekranlara seyircileri kilitliyor. Başta Masterchef ve Survivor gibi yarışmaların bulunduğu kanalda aynı zamanda; Doya Doya Moda ve Zuhal Topal’la Yemekteyiz gibi yarışmalarda bulunuyor. Sosyal medyada yankı uyandıran bir kanal olan TV8’den çıkan son diskalifiye kararı şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Eki 2022 - 20:09 Ankara- Yaşam

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