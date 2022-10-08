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08 Eki 2022 - 20:09

Masterchef Yarışmasında Acun Ilıcalı’nın Başını Belaya Sokan Kavga! Durum Stüdyoyu Bile Aştı; Yaşananlar Şoktan Şoka Sokuyor! Ortalık Çok Fena Karıştı…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Acun Ilıcalı’nın başını belaya sokan bir kavga yaşandı! Durumun stüdyoyu bile aştığı görülürken; yaşananlar şoktan şoka soktu! Bir an da alevlenen kavganın dozu ise sosyal medyayı salladı! İşte ortalığın çok fena karışmasına neden olan o olay…