Masterchef Yarışmasında Acun Ilıcalı’nın Başını Belaya Sokan Kavga! Durum Stüdyoyu Bile Aştı; Yaşananlar Şoktan Şoka Sokuyor! Ortalık Çok Fena Karıştı…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Acun Ilıcalı’nın başını belaya sokan bir kavga yaşandı! Durumun stüdyoyu bile aştığı görülürken; yaşananlar şoktan şoka soktu! Bir an da alevlenen kavganın dozu ise sosyal medyayı salladı! İşte ortalığın çok fena karışmasına neden olan o olay…
Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Masterchef’in son bölümünde yarışmacılar, Mevlit kandiline özel olarak çalışmalarda bulunmuşlardı. Kandil simidi yapan yarışmacılar, etaplar boyunca savaş vermişti. Gün sonunda MasterClass’ı ve ödülü kazanan isimse Tolga olmuştu. Yarışmacılar arasındaki kavgalar ise en son olarak çığırından çıktı! Acun Ilıcalı’ya bile sıçrayan bu kavgalardan sonra gözler o isimlere döndü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.