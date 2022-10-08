Duy Beni Dizisinde İşler Rast Gitmiyor! STAR TV İpini Kesecek… Milyon Lira Heba Edildi; Bomboş Çıktı… Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
STAR TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Duy Beni’de işler ciddi manada rast gitmiyor. Kanalın ipini kesmesine ramak kaldı ve milyon liranın heba edildiği bir kez daha görüldü. İddialı dizinin fos çıkması ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İşte milyonları şok içerisinde bırakan Duy Beni dizisinden çıkan son karar…
Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Burak Can gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisi, ekranları sallamaya çalışıyordu. Dizinin ilk bölümleri ve ilginç konusu, seyircileri ekranlara kilitlemişti ama etkisi yavaş yavaş azalıyordu. Dizinin yayınlanan son bölümden çıkan veriler ise işlerin kesat olduğunu gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.