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08 Eki 2022 - 20:10

Duy Beni Dizisinde İşler Rast Gitmiyor! STAR TV İpini Kesecek… Milyon Lira Heba Edildi; Bomboş Çıktı… Sosyal Medya Ayağa Kalktı!

STAR TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Duy Beni’de işler ciddi manada rast gitmiyor. Kanalın ipini kesmesine ramak kaldı ve milyon liranın heba edildiği bir kez daha görüldü. İddialı dizinin fos çıkması ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı! İşte milyonları şok içerisinde bırakan Duy Beni dizisinden çıkan son karar…