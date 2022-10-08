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08 Eki 2022 - 20:10

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Fena İfşalandı! Tek Bir Karede, Uzun Süre Sonra Yan Yana… Sevenleri Resmen Heyecandan Ölüp Ölüp Dirildi…

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı çok fena bir biçimde ifşa edildi! Tek bir karede, uzun bir süre sonra ilk kez yan yana gelen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, adeta hayranlarını heyecandan ölüp ölüp diriltti. İşte Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in aşkını ifşa eden o tek kare…