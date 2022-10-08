Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aşkı Fena İfşalandı! Tek Bir Karede, Uzun Süre Sonra Yan Yana… Sevenleri Resmen Heyecandan Ölüp Ölüp Dirildi…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı çok fena bir biçimde ifşa edildi! Tek bir karede, uzun bir süre sonra ilk kez yan yana gelen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, adeta hayranlarını heyecandan ölüp ölüp diriltti. İşte Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in aşkını ifşa eden o tek kare…
Dizide tanışan ve birbirleriyle uzun bir arkadaşlık süreci yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, 2. sezon başlamadan aşk yaşamaya başlamışlardı. İkili, Maldivler’de yaklaşık bir hafta süren bir tatil yapmışlar ve aşklarını ilan etmişlerdi. Bir yıla yakın aşk yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sessiz sedasız ayrılmışlar ve hayranlarını üzmüşlerdi. Şimdiyse büyük bomba patlak verdi! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.