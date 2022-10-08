Defne Samyeli Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Baş Döndürdü! “Kızlarını Beşe Katlar!” Derin Göğüs Dekoltesiyle Canlar Yaktı! “Hatun Taş!”

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan başarılı isim, başrol olmadığı takdirde oyunculuk sektörüne dönmeyeceğini açıklamıştı. En son olarak Sol Yanım dizisinde bulunan Defne Samyeli, daha sonra kendisini sahnelere atmıştı. Büyüleyici bir sese sahip olan Defne Samyeli, artık sahnelerde boy gösteriyordu. Kulakların pasını silen başarılı oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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