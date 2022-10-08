- 08 Eki 2022 - 22:48 G: 08 Eki 2022 - 22:54

Defne Samyeli Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Baş Döndürdü! “Kızlarını Beşe Katlar!” Derin Göğüs Dekoltesiyle Canlar Yaktı! “Hatun Taş!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, üzerine yapışan kıyafetleriyle başları döndürdü! 18 ve 25 yaşındaki kızlarını beşe katlayacağına dair yorumlar alan Defne Samyeli, kalçasını çıkarak bir poz verdi. Göğüs dekoltesiyle hem canlar yakan hem de “Hatun taş” dedirten Defne Samyeli, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan başarılı isim, başrol olmadığı takdirde oyunculuk sektörüne dönmeyeceğini açıklamıştı. En son olarak Sol Yanım dizisinde bulunan Defne Samyeli, daha sonra kendisini sahnelere atmıştı. Büyüleyici bir sese sahip olan Defne Samyeli, artık sahnelerde boy gösteriyordu. Kulakların pasını silen başarılı oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Eki 2022 - 22:48 Ankara- Yaşam

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