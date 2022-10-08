Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un Evliliği Sahte Miydi? Veriler Tüyler Ürpertici; Tek Bir Olay Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliklerinin sahte olduğu iddia edildi! Veriler ise tüyler ürpertici bulundu. Tek bir olaysa resmen sosyal medyayı salladı. Milyonların şok içerisinde kalmasına neden olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sevenlerini şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, Nisan ayında ise dünya evine girmişti. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, dünyanın konuştuğu bir düğün yağmışlar ve sevenlerini şaşırtmıştı. Düğünde 3 farklı gelinlik giyen Demet Özdemir, kendisine gelen yorumlara takıldığını dile getirmişti. Demet Özdemir hakkında gözüken tek bir şey herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.