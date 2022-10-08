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08 Eki 2022 - 20:24

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un Evliliği Sahte Miydi? Veriler Tüyler Ürpertici; Tek Bir Olay Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliklerinin sahte olduğu iddia edildi! Veriler ise tüyler ürpertici bulundu. Tek bir olaysa resmen sosyal medyayı salladı. Milyonların şok içerisinde kalmasına neden olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sevenlerini şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…