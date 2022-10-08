- 08 Eki 2022 - 20:56 G: 08 Eki 2022 - 21:11

Ebru Gündeş Aşk Sarhoşu Oldu! Yüzüğünü Göstermek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Milyon Liralık Evlilik Teklifinden Hemen Sonra…

Sesiyle, duruşuyla, özel ve iş hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Ebru Gündeş, resmen aşk sarhoşu oldu! Yüzüğünü göstermek için sahneden yaptıkları ise şok içerisinde bıraktı. Milyon liralık evlilik teklifinden hemen sonra ilk kez sahnelere dönen Ebru Gündeş, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz yıl, 10 yıllık eşi olan Reza Zarrab’la Hadise yasak aşk iddialarına karışınca Ebru Gündeş, soluğu mahkemede almıştı. Hadise, tüm bu olanları yalanlamıştı ama Ebru Gündeş, konu hakkında tek bir açıklama bile yapmamıştı. Boşanmadan sonra kendisinden 19 yaş küçük Iraklı iş insanıyla aşk dedikodularına karışan Ebru Gündeş şimdide asıl bombayı patlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Eki 2022 - 20:56 Ankara- Yaşam

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