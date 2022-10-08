Ebru Gündeş Aşk Sarhoşu Oldu! Yüzüğünü Göstermek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Milyon Liralık Evlilik Teklifinden Hemen Sonra…
Sesiyle, duruşuyla, özel ve iş hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Ebru Gündeş, resmen aşk sarhoşu oldu! Yüzüğünü göstermek için sahneden yaptıkları ise şok içerisinde bıraktı. Milyon liralık evlilik teklifinden hemen sonra ilk kez sahnelere dönen Ebru Gündeş, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıl, 10 yıllık eşi olan Reza Zarrab’la Hadise yasak aşk iddialarına karışınca Ebru Gündeş, soluğu mahkemede almıştı. Hadise, tüm bu olanları yalanlamıştı ama Ebru Gündeş, konu hakkında tek bir açıklama bile yapmamıştı. Boşanmadan sonra kendisinden 19 yaş küçük Iraklı iş insanıyla aşk dedikodularına karışan Ebru Gündeş şimdide asıl bombayı patlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.