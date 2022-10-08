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08 Eki 2022 - 20:56

Ebru Gündeş Aşk Sarhoşu Oldu! Yüzüğünü Göstermek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Milyon Liralık Evlilik Teklifinden Hemen Sonra…

Sesiyle, duruşuyla, özel ve iş hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Ebru Gündeş, resmen aşk sarhoşu oldu! Yüzüğünü göstermek için sahneden yaptıkları ise şok içerisinde bıraktı. Milyon liralık evlilik teklifinden hemen sonra ilk kez sahnelere dönen Ebru Gündeş, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…