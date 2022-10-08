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08 Eki 2022 - 21:22

Bir Peri Masalı Dizisinde Her Şey Bitti! Şeytanın Doldurduğu Silah Çekilince İpler İnceldiği Yerden Koptu! Pişmanlıklar, Biten Aşklar, Kırılan Kalpler Gırla…

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Bir Peri Masalı, dizisinde masal bitti! Şeytanın doldurduğu silah çekilince ipler inceldiği yerden koptu. Pişmanlıklar, biten aşklar kırılan kalplerin bulunduğu sahneler ise ekranlara gırla geldi. Peki, Bir Peri Masalı dizisinin yeni bölümünde neler olacak?