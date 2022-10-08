- 08 Eki 2022 - 21:22 G: 08 Eki 2022 - 21:45

Bir Peri Masalı Dizisinde Her Şey Bitti! Şeytanın Doldurduğu Silah Çekilince İpler İnceldiği Yerden Koptu! Pişmanlıklar, Biten Aşklar, Kırılan Kalpler Gırla…

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Bir Peri Masalı, dizisinde masal bitti! Şeytanın doldurduğu silah çekilince ipler inceldiği yerden koptu. Pişmanlıklar, biten aşklar kırılan kalplerin bulunduğu sahneler ise ekranlara gırla geldi. Peki, Bir Peri Masalı dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

Başrollerinde Tarık Emir Tekin, Alina Boz ve Nazan Kesal Hazal Filiz Küçükköse, Tülin Ece ve Baran Bölükbaşı gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Peri Masalı dizisi, Çarşamba akşamlarının favori dizisi konumuna gelmişti. İlginç hikayesinin yanı sıra oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken dizide, bir masal ilmek ilmek işleniyordu. Peki, Bir Peri Masalı dizisinde neler olacak?

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08 Eki 2022 - 21:22 Ankara- Yaşam

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