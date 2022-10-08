Bir Peri Masalı Dizisinde Her Şey Bitti! Şeytanın Doldurduğu Silah Çekilince İpler İnceldiği Yerden Koptu! Pişmanlıklar, Biten Aşklar, Kırılan Kalpler Gırla…
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Bir Peri Masalı, dizisinde masal bitti! Şeytanın doldurduğu silah çekilince ipler inceldiği yerden koptu. Pişmanlıklar, biten aşklar kırılan kalplerin bulunduğu sahneler ise ekranlara gırla geldi. Peki, Bir Peri Masalı dizisinin yeni bölümünde neler olacak?
Başrollerinde Tarık Emir Tekin, Alina Boz ve Nazan Kesal Hazal Filiz Küçükköse, Tülin Ece ve Baran Bölükbaşı gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Peri Masalı dizisi, Çarşamba akşamlarının favori dizisi konumuna gelmişti. İlginç hikayesinin yanı sıra oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken dizide, bir masal ilmek ilmek işleniyordu. Peki, Bir Peri Masalı dizisinde neler olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.