- 09 Eki 2022 - 09:47 G: 09 Eki 2022 - 09:49

Gönül Dağı Dizisinde Taner’in Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Karşısında Görünce Eriyecek; Masmavi Gözlerinde Kaybolacak! “Yeni Yenge Hayırlı Olsun!” O İsim…

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Taner’in yeni sevgilisi ortaya çıktı. Karşısında o ismi görünce eriyecek olan Taner, masmavi gözlerde kaybolacak… Gönül Dağı izleyicisinin “Yeni yenge hayırlı olsun” dediği isim, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada dikkatleri üzerine çeken bir isimse Taner olmuştu. Dilek’in vefatından sonra bir başına kalan Taner’in karşısına çıkan isim, herkesi şok etti. Peki, neler oluyor?

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09 Eki 2022 - 09:47 Ankara- Yaşam

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Gönül Dağı Dizisinde Taner’in Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Karşısında Görünce Eriyecek; Masmavi Gözlerinde Kaybolacak! “Yeni Yenge Hayırlı Olsun!” O İsim… mask
Gönül Dağı Dizisinde Taner’in Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Karşısında Görünce Eriyecek; Masmavi Gözlerinde Kaybolacak! “Yeni Yenge Hayırlı Olsun!” O İsim…
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