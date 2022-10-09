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09 Eki 2022 - 09:47

Gönül Dağı Dizisinde Taner’in Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Karşısında Görünce Eriyecek; Masmavi Gözlerinde Kaybolacak! “Yeni Yenge Hayırlı Olsun!” O İsim…

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Taner’in yeni sevgilisi ortaya çıktı. Karşısında o ismi görünce eriyecek olan Taner, masmavi gözlerde kaybolacak… Gönül Dağı izleyicisinin “Yeni yenge hayırlı olsun” dediği isim, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…