Gönül Dağı Dizisinde Taner’in Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Karşısında Görünce Eriyecek; Masmavi Gözlerinde Kaybolacak! “Yeni Yenge Hayırlı Olsun!” O İsim…
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Taner’in yeni sevgilisi ortaya çıktı. Karşısında o ismi görünce eriyecek olan Taner, masmavi gözlerde kaybolacak… Gönül Dağı izleyicisinin “Yeni yenge hayırlı olsun” dediği isim, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada dikkatleri üzerine çeken bir isimse Taner olmuştu. Dilek’in vefatından sonra bir başına kalan Taner’in karşısına çıkan isim, herkesi şok etti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.