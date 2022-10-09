- 09 Eki 2022 - 09:47 G: 09 Eki 2022 - 10:11

Hande Erçel Göğüs Dekoltesine Boğdu! Minicik Elbisesinden Taşan Güzelliğiyle Döndürmedik Baş Kalmadı! “Ateşi Bulan Kadın!” 29 Milyon Ayağa Kalktı…

Sen Çal Kapımı dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Hande Erçel, göğüs dekoltesine boğdu. Minicik bir elbise giyen Hande Erçel’in güzelliğiyle başları döndürdü! Hayranlarını cayır cayır yakınca birçok kişi ise “Ateşi bulan kadın” yorumlarında bulundu. 29 milyonu aşan takipçisini ayağa kaldıran Hande Erçel, bir kez daha mükemmel olduğunu masaya koydu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kerem Bürsin, Mehmet Dinçerler ve Kaan Yıldırım gibi öne çıkan isimlerle aşk yaşayan Hande Erçel, en son olarak Yunan bir isimle anılmıştı ama aşk iddialarına hiçbir yanıt vermemişti. Kalbinin boş olduğu bilinen Hande Erçel’in gerçek sevgide huzur bulmak istediği biliniyordu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Hande Erçel ise hem minicik elbisesiyle hem de göğüs dekoltesiyle başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

09 Eki 2022 - 09:47 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gönül Dağı Dizisinde Taner’in Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Karşısında Görünce Eriyecek; Masmavi Gözlerinde Kaybolacak! “Yeni Yenge Hayırlı Olsun!” O İsim… mask
Gönül Dağı Dizisinde Taner’in Yeni Sevgilisi Ortaya Çıktı! Karşısında Görünce Eriyecek; Masmavi Gözlerinde Kaybolacak! “Yeni Yenge Hayırlı Olsun!” O İsim…
Masterchef Yarışmasında Fatma Nur Hıçkırıklara Boğuldu! Şeflerin Hepsi Başına Üşüştü Ama Olmadı… Hayatının En Berbat Gününü Yaşadı! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Yarışmasında Fatma Nur Hıçkırıklara Boğuldu! Şeflerin Hepsi Başına Üşüştü Ama Olmadı… Hayatının En Berbat Gününü Yaşadı! Neler Oldu Neler…
Emekli ve Memur Maaşlarına Dev Zam Haberi! Yeni Rakamlar Ortaya Çıktı! En Düşük Emekli ve Memur Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? mask
Emekli ve Memur Maaşlarına Dev Zam Haberi! Yeni Rakamlar Ortaya Çıktı! En Düşük Emekli ve Memur Maaş Zammı Ne Kadar Olacak?
Altın Fiyatlarında Fırtınalar Kopuyor! Kuyumcuların Bile Elleri Kolları Bağandı; Roket Ateşlendi… 9 Ekim Altın Fiyatları Mosmor Etti Bıraktı! mask
Altın Fiyatlarında Fırtınalar Kopuyor! Kuyumcuların Bile Elleri Kolları Bağandı; Roket Ateşlendi… 9 Ekim Altın Fiyatları Mosmor Etti Bıraktı!
TOKİ İndirim Kampanyası Bitiyor Mu? TOKİ İndirim Ne Zaman Son? TOKİ İndirim Kampanyası Başvuru Şartları Neler? mask
TOKİ İndirim Kampanyası Bitiyor Mu? TOKİ İndirim Ne Zaman Son? TOKİ İndirim Kampanyası Başvuru Şartları Neler?
Ayrılık Acısı ile Yıkılan Burçlar Hangisidir? İşte Aşkta Depresyon Anksiyete ve Uyku Bozukluğu Yaşayan O Burçlar... mask
Ayrılık Acısı ile Yıkılan Burçlar Hangisidir? İşte Aşkta Depresyon Anksiyete ve Uyku Bozukluğu Yaşayan O Burçlar...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL