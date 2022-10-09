Hande Erçel Göğüs Dekoltesine Boğdu! Minicik Elbisesinden Taşan Güzelliğiyle Döndürmedik Baş Kalmadı! “Ateşi Bulan Kadın!” 29 Milyon Ayağa Kalktı…

Kerem Bürsin, Mehmet Dinçerler ve Kaan Yıldırım gibi öne çıkan isimlerle aşk yaşayan Hande Erçel, en son olarak Yunan bir isimle anılmıştı ama aşk iddialarına hiçbir yanıt vermemişti. Kalbinin boş olduğu bilinen Hande Erçel’in gerçek sevgide huzur bulmak istediği biliniyordu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Hande Erçel ise hem minicik elbisesiyle hem de göğüs dekoltesiyle başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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