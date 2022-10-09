Hande Erçel Göğüs Dekoltesine Boğdu! Minicik Elbisesinden Taşan Güzelliğiyle Döndürmedik Baş Kalmadı! “Ateşi Bulan Kadın!” 29 Milyon Ayağa Kalktı…
Sen Çal Kapımı dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Hande Erçel, göğüs dekoltesine boğdu. Minicik bir elbise giyen Hande Erçel’in güzelliğiyle başları döndürdü! Hayranlarını cayır cayır yakınca birçok kişi ise “Ateşi bulan kadın” yorumlarında bulundu. 29 milyonu aşan takipçisini ayağa kaldıran Hande Erçel, bir kez daha mükemmel olduğunu masaya koydu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kerem Bürsin, Mehmet Dinçerler ve Kaan Yıldırım gibi öne çıkan isimlerle aşk yaşayan Hande Erçel, en son olarak Yunan bir isimle anılmıştı ama aşk iddialarına hiçbir yanıt vermemişti. Kalbinin boş olduğu bilinen Hande Erçel’in gerçek sevgide huzur bulmak istediği biliniyordu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Hande Erçel ise hem minicik elbisesiyle hem de göğüs dekoltesiyle başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.