Survivor Sude Minicik Şortuyla Ezber Bozdu! Nişan Yüzüğünü Taktıktan Sonra… “Mert Öcal Görmeden Sil!” Upuzun Bacaklarını, Eşsiz Fiziğini Gösterip…
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da adını duyuran Sude Burcu, minicik şortuyla resmen ezber bozdu! Kısa bir süre önce nişan yaptığı Mert Öcal’la mutlu birliktelik içerisinde olan Sude Burcu, görenlerin nefeslerini kesti! Upuzun bacaklarıyla, eşsiz fiziğini kanıtlayan Sude Burcu, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Survivor 2019 yarışmasında ilk kez görülen Sude Burcu, yarışmadan erken elenince; All Star sezonuna katılmıştı. Yarışmanın ilk bölümlerinde Sude Burcu ve Mert Öcal’ın aşk yaşadığı ortaya çıkınca ağızlar açık kalmıştı. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal’ın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla aşk yaşadığını ama Sude Burcu’ya da aşk hayatında yer verdiğini öğrenince çılgına dönmüştü. Her şeyi geride bırakan Sude Burcu, sevgilisiyle mutlu bir aşk yaşamaya, yarışmadan sonrada devam etmişti. Peki, Sude Burcu nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.