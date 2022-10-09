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09 Eki 2022 - 10:58

Masterchef Tolga Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Mosmor Etti! Öğrenenler Yıkıldı, Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Herkesten Beklerdim, Senden Beklemezdim Dövmeli Adam!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Tolga Şener hakkında ortaya çıkan gerçekler, sevenlerini mosmor etti. Öğrenenler resmen yıkıldı, ne diyeceğini şaşırdı! Birçok kişi ise “Herkesten beklerdim senden beklemezdim dövmeli adam” yorumlarında bulundular. İşte Tolga Şener hakkında ortaya çıkan o gerçek…