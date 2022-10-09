Masterchef Tolga Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Mosmor Etti! Öğrenenler Yıkıldı, Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Herkesten Beklerdim, Senden Beklemezdim Dövmeli Adam!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Tolga Şener hakkında ortaya çıkan gerçekler, sevenlerini mosmor etti. Öğrenenler resmen yıkıldı, ne diyeceğini şaşırdı! Birçok kişi ise “Herkesten beklerdim senden beklemezdim dövmeli adam” yorumlarında bulundular. İşte Tolga Şener hakkında ortaya çıkan o gerçek…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına yedeklerden dahil olan Tolga Şener, hayranlarını şok etmişti. Başarılı bir şef olduğunu, her yedek bölümünün yayınlandığı hafta gösteren Tolga Şener, en sonunda yapmış olduğu yemekle şefleri etkilemeyi başarmıştı. Başarılı yarışmacının hakkında çıkan son gerçekse şok etkisi yarattı. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.