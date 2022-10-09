- 09 Eki 2022 - 11:27 G: 09 Eki 2022 - 11:52

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Son Hali İnanılır Gibi Değil! Öyle Bir Eridi Ki, Artık Alişan Bile Tanıyamıyor! “Bir İçim Su Olmuş!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un son halini görenler tanıyamadı. Bir yıla yakın süredir bölgesel incelme işlemleri yaptıran Buse Varol, hayranlarından tam not aldı. Alişan’ın bile artık tanıyamadığına dair yorumlar yapılınca ağızlar açık kaldı. İşte bakanların “Bir içim su olmuş” dediği Buse Varol’un o halleri…

Yakın zamanda Buse Varol’un bambaşka bir yapımla sevenlerinin karşısına çıkacağı biliniyordu. Her ne kadar Gönül Dağı ve Camdaki Kız dizisiyle Buse Varol anılsa bile güzel isim, dizisi hakkında tek bir açıklama yapmamıştı. Buse Varol’un son hali ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Bir bakanı bir daha baktıran Buse Varol, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Eki 2022 - 11:27 Ankara- Yaşam

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