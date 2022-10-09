Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Son Hali İnanılır Gibi Değil! Öyle Bir Eridi Ki, Artık Alişan Bile Tanıyamıyor! “Bir İçim Su Olmuş!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un son halini görenler tanıyamadı. Bir yıla yakın süredir bölgesel incelme işlemleri yaptıran Buse Varol, hayranlarından tam not aldı. Alişan’ın bile artık tanıyamadığına dair yorumlar yapılınca ağızlar açık kaldı. İşte bakanların “Bir içim su olmuş” dediği Buse Varol’un o halleri…
Yakın zamanda Buse Varol’un bambaşka bir yapımla sevenlerinin karşısına çıkacağı biliniyordu. Her ne kadar Gönül Dağı ve Camdaki Kız dizisiyle Buse Varol anılsa bile güzel isim, dizisi hakkında tek bir açıklama yapmamıştı. Buse Varol’un son hali ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Bir bakanı bir daha baktıran Buse Varol, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.