Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Son Hali İnanılır Gibi Değil! Öyle Bir Eridi Ki, Artık Alişan Bile Tanıyamıyor! “Bir İçim Su Olmuş!”

Yakın zamanda Buse Varol’un bambaşka bir yapımla sevenlerinin karşısına çıkacağı biliniyordu. Her ne kadar Gönül Dağı ve Camdaki Kız dizisiyle Buse Varol anılsa bile güzel isim, dizisi hakkında tek bir açıklama yapmamıştı. Buse Varol’un son hali ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Bir bakanı bir daha baktıran Buse Varol, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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