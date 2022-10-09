- 09 Eki 2022 - 11:58 G: 09 Eki 2022 - 12:23

Şeyma Subaşı’na Kış Uğramıyor; Yeşil Bikinisiyle Yaktı Yıktı! “Hiç Acıman Yok Mu?” Karın ve Bacak Kasları Instagram’ı Zangır Zangır Salladı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, kendisine kışın uğramadığını bir kez daha gösterdi. Yeşil bikinisiyle takıp yıkan Şeyma Subaşı’na sevenleri ise “Senin hiç acıman yok mu?” yorumları yapıldı! Bacak ve karın kaslarıyla Instagram’ı zangır zangır sallayan Şeyma Subaşı, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu evlilik sonrasında adını daha çok duyuran Şeyma Subaşı, 8 – 9 yıllık ilişkilerinin sadece 1 yılını evli geçirmişlerdi. Şeyma Subaşı boşanma kararı sonrasında başka isimlerle hayatına devam etmişti. Şeyma Subaşı, en sonunda Mısırlı milyoner Mohammed Alsaloussi’de bulmuştu. Bir ayrılıp bir barıştığı Mohammed Alsaloussi’yle yeniden barışan Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla hayranlarını şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Eki 2022 - 11:58 Ankara- Yaşam

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