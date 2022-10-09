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09 Eki 2022 - 11:58

Şeyma Subaşı’na Kış Uğramıyor; Yeşil Bikinisiyle Yaktı Yıktı! “Hiç Acıman Yok Mu?” Karın ve Bacak Kasları Instagram’ı Zangır Zangır Salladı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, kendisine kışın uğramadığını bir kez daha gösterdi. Yeşil bikinisiyle takıp yıkan Şeyma Subaşı’na sevenleri ise “Senin hiç acıman yok mu?” yorumları yapıldı! Bacak ve karın kaslarıyla Instagram’ı zangır zangır sallayan Şeyma Subaşı, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…