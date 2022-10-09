Masterchef’e Acun Ilıcalı’dan Para Çıkmadı! Şefler Çareyi Öyle Bir Şeyde Buldu Ki… “Koskoca Acun Medya Batmış!” Resmen Dımdızlak Ortada Kaldılar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasının son bölümünde Mavi takım ve Kırmızı takım, ödül oyunu için mücadele vermişlerdi. Mavi takım gün sonunda kazanan takım olmuş ve üst tura çıkmışlardı. En başarılı üç tabak ise Yağız, Metin ve Çağatay’ın olmuş; üç isimde aileleriyle yemek yeme fırsatı bulmuştu. Yarışmanın son bölümünde yaşanan tek bir olaysa, Acun Ilıcalı’nın artık Masterchef için ödeme yapmadığını gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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