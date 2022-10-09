Masterchef’e Acun Ilıcalı’dan Para Çıkmadı! Şefler Çareyi Öyle Bir Şeyde Buldu Ki… “Koskoca Acun Medya Batmış!” Resmen Dımdızlak Ortada Kaldılar…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’e Acun Ilıcalı’dan para çıkmadı! Şefler çareyi öyle bir şeyde buldu ki, görenler “Koskoca Acun Medya resmen batmış” yorumlarında bulundular. Dımdızlak ortada kalan isimler, seyircilerin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasının son bölümünde Mavi takım ve Kırmızı takım, ödül oyunu için mücadele vermişlerdi. Mavi takım gün sonunda kazanan takım olmuş ve üst tura çıkmışlardı. En başarılı üç tabak ise Yağız, Metin ve Çağatay’ın olmuş; üç isimde aileleriyle yemek yeme fırsatı bulmuştu. Yarışmanın son bölümünde yaşanan tek bir olaysa, Acun Ilıcalı’nın artık Masterchef için ödeme yapmadığını gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.