- 09 Eki 2022 - 20:02

Selin Ciğerci Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle Yaptı Yapacağını! “Gökhan Ne Kaybettiğine Dön Bak!” Göğüs Dekoltesi, Eşsiz Fiziği, Yürekleri Yakan Bakışları…

Geçtiğimiz aylarda, ikinci kez evlenmeye karar verdiği Gökhan Çıra’yla yollarını ayıran Selin Ciğerci, kasığına kadar açılan derin yırtmaçlı elbisesiyle başları döndürdü! “Gökhan ne kaybettiğine dön bak” yorumlarını alan Selin Ciğerci; göğüs dekoltesi, eşsiz fiziği ve yürek yakan bakışlarıyla ortalığı çok fena karıştırdı! İşte Selin Ciğerci’nin cesur pozları…

Boşanma sonrasında yeniden doğan Selin Ciğerci, estetik yaptırmıştı. Fiziğine ve sporuna çok dikkat eden Selin Ciğerci’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu! Fiziğini öne çıkaran bir kıyafet giyen Selin Ciğerci’nin o pozları ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

09 Eki 2022 - 20:02 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef’e Acun Ilıcalı’dan Para Çıkmadı! Şefler Çareyi Öyle Bir Şeyde Buldu Ki… “Koskoca Acun Medya!” Resmen Dımdızlak Ortada Kaldılar… mask
Masterchef’e Acun Ilıcalı’dan Para Çıkmadı! Şefler Çareyi Öyle Bir Şeyde Buldu Ki… “Koskoca Acun Medya!” Resmen Dımdızlak Ortada Kaldılar…
Şeyma Subaşı’na Kış Uğramıyor; Yeşil Bikinisiyle Yaktı Yıktı! “Hiç Acıman Yok Mu?” Karın ve Bacak Kasları Instagram’ı Zangır Zangır Salladı! mask
Şeyma Subaşı’na Kış Uğramıyor; Yeşil Bikinisiyle Yaktı Yıktı! “Hiç Acıman Yok Mu?” Karın ve Bacak Kasları Instagram’ı Zangır Zangır Salladı!
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Son Hali İnanılır Gibi Değil! Öyle Bir Eridi Ki, Artık Alişan Bile Tanıyamıyor! “Bir İçim Su Olmuş!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Son Hali İnanılır Gibi Değil! Öyle Bir Eridi Ki, Artık Alişan Bile Tanıyamıyor! “Bir İçim Su Olmuş!”
Masterchef Tolga Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Mosmor Etti! Öğrenenler Yıkıldı, Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Herkesten Beklerdim, Senden Beklemezdim Dövmeli Adam!” mask
Masterchef Tolga Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Mosmor Etti! Öğrenenler Yıkıldı, Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Herkesten Beklerdim, Senden Beklemezdim Dövmeli Adam!”
Hande Erçel’in Kardeşi Gamze Erçel Sütyenini Göstere Göstere Paylaştı! Siyahları Üzerine Çekti; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yandı Buralar Be Taş Hatun!” mask
Hande Erçel’in Kardeşi Gamze Erçel Sütyenini Göstere Göstere Paylaştı! Siyahları Üzerine Çekti; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yandı Buralar Be Taş Hatun!”
Survivor Sude Minicik Şortuyla Ezber Bozdu! Nişan Yüzüğünü Taktıktan Sonra… “Mert Öcal Görmeden Sil!” Upuzun Bacaklarını, Eşsiz Fiziğini Gösterip… mask
Survivor Sude Minicik Şortuyla Ezber Bozdu! Nişan Yüzüğünü Taktıktan Sonra… “Mert Öcal Görmeden Sil!” Upuzun Bacaklarını, Eşsiz Fiziğini Gösterip…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL