Selin Ciğerci Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle Yaptı Yapacağını! “Gökhan Ne Kaybettiğine Dön Bak!” Göğüs Dekoltesi, Eşsiz Fiziği, Yürekleri Yakan Bakışları…
Geçtiğimiz aylarda, ikinci kez evlenmeye karar verdiği Gökhan Çıra’yla yollarını ayıran Selin Ciğerci, kasığına kadar açılan derin yırtmaçlı elbisesiyle başları döndürdü! “Gökhan ne kaybettiğine dön bak” yorumlarını alan Selin Ciğerci; göğüs dekoltesi, eşsiz fiziği ve yürek yakan bakışlarıyla ortalığı çok fena karıştırdı! İşte Selin Ciğerci’nin cesur pozları…
Boşanma sonrasında yeniden doğan Selin Ciğerci, estetik yaptırmıştı. Fiziğine ve sporuna çok dikkat eden Selin Ciğerci’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu! Fiziğini öne çıkaran bir kıyafet giyen Selin Ciğerci’nin o pozları ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilenler…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.