Hadise’nin Çocukluk Fotoğrafları Boy Boy Ortaya Çıktı! “Bir Gram Değişmemiş!” Kocaman Gözleri, Simsiyah Saçlarıyla Şok Etti! Yıllar Sonra Bir İlk…
Boşanma sürecini bitiren ve hayatına bakan Hadise’nin çocukluk fotoğrafları boy boy ortaya çıktı. Yıllar önceki hallerinde bile aynı olan Hadise’ye birçok kişi ise “Bir gram değişmemiş!” yorumlarını yaptı. Kocaman gözleri, fındık burnu ve siyah saçlarıyla şok eden Hadise, yıllar sonra ortaya çıkan görselleriyle ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlenmişti. Başarılı şarkıcı, düğününe dair detayları paylaşmak istememiş, tek bir karenin bile basına sızmasına müsaade etmemişti. Milyonların dikkatini üzerine çeken Hadise’nin sosyal medyada yayılan çocukluk görselleri, içleri ısıttı, yüzleri güldürdü! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.