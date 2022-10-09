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09 Eki 2022 - 20:02

Hadise’nin Çocukluk Fotoğrafları Boy Boy Ortaya Çıktı! “Bir Gram Değişmemiş!” Kocaman Gözleri, Simsiyah Saçlarıyla Şok Etti! Yıllar Sonra Bir İlk…

Boşanma sürecini bitiren ve hayatına bakan Hadise’nin çocukluk fotoğrafları boy boy ortaya çıktı. Yıllar önceki hallerinde bile aynı olan Hadise’ye birçok kişi ise “Bir gram değişmemiş!” yorumlarını yaptı. Kocaman gözleri, fındık burnu ve siyah saçlarıyla şok eden Hadise, yıllar sonra ortaya çıkan görselleriyle ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…