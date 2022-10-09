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09 Eki 2022 - 20:02

Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Çekildi! “Benden Bu Kadar” Dedi, Bambaşka Bir Olaya İmzasını Attı… Bundan Sonra Yalvarsalar da Dönmez!

FOX TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece herkesi şok içerisinde bıraktı. “Benden bu kadar” diyen Eda Ece bambaşka bir olaya imzasını attı. Bundan sonra yalvarsalar da dönmeyeceği belli olan Eda Ece, şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…