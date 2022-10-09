Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Çekildi! “Benden Bu Kadar” Dedi, Bambaşka Bir Olaya İmzasını Attı… Bundan Sonra Yalvarsalar da Dönmez!
FOX TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece herkesi şok içerisinde bıraktı. “Benden bu kadar” diyen Eda Ece bambaşka bir olaya imzasını attı. Bundan sonra yalvarsalar da dönmeyeceği belli olan Eda Ece, şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, her bölümüyle nefesleri kesiyordu. Entrikanın diplerini yaşatan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakteriyle sosyal medyayı sallayan Eda Ece, hayranlarını şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.