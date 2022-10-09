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09 Eki 2022 - 20:03

Yalı Çapkını Dizisinin Kaynanası Gülgün Olay Yarattı! Seyran’ın Saçını Başını Yolması, Yerden Yere Vurması Bekleniyordu Ama... Twitter Bu Olayla Yıkılıyor!

STAR TV ekranlarının yeni dizisi Yalı Çapkını, seyircileri ekranlara kilitliyor. Dizide bulunan Seyran’ın kaynanası Gülgün ise olay üzerine olay yarattı. Seyran’ın saçını başını yolması hatta yerden yere vurması bekleniyordu ama yaşananlar; Twitter’ın bile ayağa kalkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…