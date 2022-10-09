Yalı Çapkını Dizisinin Kaynanası Gülgün Olay Yarattı! Seyran’ın Saçını Başını Yolması, Yerden Yere Vurması Bekleniyordu Ama... Twitter Bu Olayla Yıkılıyor!
STAR TV ekranlarının yeni dizisi Yalı Çapkını, seyircileri ekranlara kilitliyor. Dizide bulunan Seyran’ın kaynanası Gülgün ise olay üzerine olay yarattı. Seyran’ın saçını başını yolması hatta yerden yere vurması bekleniyordu ama yaşananlar; Twitter’ın bile ayağa kalkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, reyting rekorlarını kırıyor. Hikayesiyle seyircileri heyecanlandıran Yalı Çapkını dizisi, sınırların dışını çıkarak; farklı anları gösteriyor. Dizide bulunan kaynana Gülgün ise en sonunda seyircinin Twitter’ı yıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.