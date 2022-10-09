Yalı Çapkını Dizisinde Ferit’in Yediği Naneler Bitmek Nedir Bilmiyor! Şimdide Çocuğu Çıktı; Twitter Yıkılıyor! “Bu Nasıl Dizi! Allah Cezanı Vermesin!”
STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda olaylar iyice karıştı! Ferit’in yediği naneler ise artık bitmek bilmiyor… Bir çocuğu olduğu ortaya çıkan Ferit, Twitter’ı salladı geçti! “Bu nasıl dizi! Allah cezanızı vermesin” yorumlarını alan Yalı Çapkını, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Yalı Çapkını dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunuyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yalı Çapkını dizisinde Ferit’in aynı anlar içerisinde birçok kadınla olduğu biliniyordu. Dizinin son bölümüyle birlikte Ferit’in bir de çocuğu olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.