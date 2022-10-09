Yalı Çapkını Dizisinde Ferit’in Yediği Naneler Bitmek Nedir Bilmiyor! Şimdide Çocuğu Çıktı; Twitter Yıkılıyor! “Bu Nasıl Dizi! Allah Cezanı Vermesin!”

OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Yalı Çapkını dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunuyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yalı Çapkını dizisinde Ferit’in aynı anlar içerisinde birçok kadınla olduğu biliniyordu. Dizinin son bölümüyle birlikte Ferit’in bir de çocuğu olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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