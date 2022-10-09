- 09 Eki 2022 - 16:49 G: 09 Eki 2022 - 16:51

Yalı Çapkını Dizisinde Ferit’in Yediği Naneler Bitmek Nedir Bilmiyor! Şimdide Çocuğu Çıktı; Twitter Yıkılıyor! “Bu Nasıl Dizi! Allah Cezanı Vermesin!”

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda olaylar iyice karıştı! Ferit’in yediği naneler ise artık bitmek bilmiyor… Bir çocuğu olduğu ortaya çıkan Ferit, Twitter’ı salladı geçti! “Bu nasıl dizi! Allah cezanızı vermesin” yorumlarını alan Yalı Çapkını, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Yalı Çapkını dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunuyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yalı Çapkını dizisinde Ferit’in aynı anlar içerisinde birçok kadınla olduğu biliniyordu. Dizinin son bölümüyle birlikte Ferit’in bir de çocuğu olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Eki 2022 - 16:49 Ankara- Yaşam

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