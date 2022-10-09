Tozluyaka Dizisinde Cemre Ölmedi Mi? Son Mesajı Ortalığı Tir Tir Titretti… İzleyenler Bile Kafalarını Duvarlara Vurmaya Başladı! Olaylar Bitmek Nedir Bilmiyor…
FOX TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Tozluyaka’da Cemre’nin ölüp ölmediği kafaları karman çorman etti. Cemre’den gelen son mesajsa ortalığı tir tir titredi! İzleyicilerin artık kafalarını duvarlara burmaya başladığı Tozluyaka dizisinde olaylar bitmek nedir bilmiyor! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nur Yazar, Nebil Sayın ve Kadim Yaşar gibi başarılı oyuncuların bulunduğu Tozluyaka dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecekti. Vefa’nın ölümüyle birlikte karışan olaylar, Cemre’nin ölümüyle akılları allak bullak etmişti. Dizinin son bölümünde Cemre’nin planlar yaptığı görülmüştü. Şimdiyse ortalığı karıştıracak bir biçimde Cemre’nin yaşadığı görüldü. Peki, Tozluyaka dizisinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.