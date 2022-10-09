Tozluyaka Dizisinde Cemre Ölmedi Mi? Son Mesajı Ortalığı Tir Tir Titretti… İzleyenler Bile Kafalarını Duvarlara Vurmaya Başladı! Olaylar Bitmek Nedir Bilmiyor…

Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nur Yazar, Nebil Sayın ve Kadim Yaşar gibi başarılı oyuncuların bulunduğu Tozluyaka dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecekti. Vefa’nın ölümüyle birlikte karışan olaylar, Cemre’nin ölümüyle akılları allak bullak etmişti. Dizinin son bölümünde Cemre’nin planlar yaptığı görülmüştü. Şimdiyse ortalığı karıştıracak bir biçimde Cemre’nin yaşadığı görüldü. Peki, Tozluyaka dizisinde neler oluyor?

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