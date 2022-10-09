- 09 Eki 2022 - 20:04

Masterchef Yarışmasında Herkesi Şok Edecek İfşa! Elenen İsim Ortalığı Karıştırdı; Twitter’da Şenlik Var! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi, O İsim Gidiyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kan çıkartan bir ifşa yayıldı! Elenen isim, ortalığın karışmasına neden oldu! Twitter’da şenlik çıkartan bu olayın gerçek olması birçok kişinin duasının arasına girdi! Kimsenin aklının ucundan bile geçmeyen o ismin gidecek olması, ağızların açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödülü kazanacak olan takımdan sadece 3 kişi bir üst seviyeye çıkacaktı. Mavi takımın oyunu kazanmasıyla birlikte üst tura çıkmaya hak kazanmışlardı. Çağatay, Metin ve Yağız oyunu kazanan isimler olmuştu. Yarışmanın yanı bölümünde ise bir isim hayallerine veda edecekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Eki 2022 - 20:04 Ankara- Yaşam

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