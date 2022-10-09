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09 Eki 2022 - 20:04

Masterchef Yarışmasında Herkesi Şok Edecek İfşa! Elenen İsim Ortalığı Karıştırdı; Twitter’da Şenlik Var! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi, O İsim Gidiyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kan çıkartan bir ifşa yayıldı! Elenen isim, ortalığın karışmasına neden oldu! Twitter’da şenlik çıkartan bu olayın gerçek olması birçok kişinin duasının arasına girdi! Kimsenin aklının ucundan bile geçmeyen o ismin gidecek olması, ağızların açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…