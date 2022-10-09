Masterchef Yarışmasında Herkesi Şok Edecek İfşa! Elenen İsim Ortalığı Karıştırdı; Twitter’da Şenlik Var! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi, O İsim Gidiyor…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kan çıkartan bir ifşa yayıldı! Elenen isim, ortalığın karışmasına neden oldu! Twitter’da şenlik çıkartan bu olayın gerçek olması birçok kişinin duasının arasına girdi! Kimsenin aklının ucundan bile geçmeyen o ismin gidecek olması, ağızların açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödülü kazanacak olan takımdan sadece 3 kişi bir üst seviyeye çıkacaktı. Mavi takımın oyunu kazanmasıyla birlikte üst tura çıkmaya hak kazanmışlardı. Çağatay, Metin ve Yağız oyunu kazanan isimler olmuştu. Yarışmanın yanı bölümünde ise bir isim hayallerine veda edecekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.