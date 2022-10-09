Baba Dizisinin Finalinde Neler Olunduğu Sonunda Ortaya Çıktı! Milyonlar Hüngür Hüngür Ağlayacak… Sonu Feci Bitecek, Felaketler Yaşanacak! Neler Oluyor?

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Haluk Bilginer, Özge Yağız, Hakan Kurtaş ve Beril Pozam gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Baba dizisi, her bölümde seyircileri ekranlara kilitliyordu. Dizinin geçtiğimiz sezonda final olacağı düşünülmüştü ama kanal, dizinin bir sezon daha devam etmesi yönünde kararını vermişti. Dizinin bu sezon feci bir şekilde final yapacağı ise ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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