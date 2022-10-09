Baba Dizisinin Finalinde Neler Olunduğu Sonunda Ortaya Çıktı! Milyonlar Hüngür Hüngür Ağlayacak… Sonu Feci Bitecek, Felaketler Yaşanacak! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Baba’da büyük bomba patladı. Bu sezon final olması beklenen dizinin final bölümü basına sızdı! Milyonların hüngür hüngür ağlamasına neden olacak olan final bölümü, gündemi salladı. Sonu feci bir halde bitecek olan Baba dizisinde felaketlerin yaşanacağı görüldü. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Haluk Bilginer, Özge Yağız, Hakan Kurtaş ve Beril Pozam gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Baba dizisi, her bölümde seyircileri ekranlara kilitliyordu. Dizinin geçtiğimiz sezonda final olacağı düşünülmüştü ama kanal, dizinin bir sezon daha devam etmesi yönünde kararını vermişti. Dizinin bu sezon feci bir şekilde final yapacağı ise ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.