Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemez Oldu! Patates 6 Lira, Tavuk 38 Lira, Toz Şeker 99 Lira, Ayçiçek Yağı 149 Lira… Market Ağzına Kadar Dolu!
Marketler arasındaki indirim savaşına Tarım Kredi Market’te eklendi. Zam mam dinlemez hale gelen Tarım Kredi Market, ürünlerinin fiyatlarını diplere çekti. Patatesin kilosunu 6 liraya, tüm tavuğu 38 liraya, toz şekeri 99 liraya ve milyonların evinden eksik olmayan Ayçiçek yağının 5 litresini ise sadece 149 liraya düşürdü! Marketi hem müşterilerle hem de ürünlerle dolduran Tarım Kredi, dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilenler…
Dönem dönem indirimler yaparak müşterilerinin yüzünü güldüren Tarım Kredi Market, en son indirimiyle adeta vurgun yaptı. Temel ihtiyaç ürünlerinde devam eden indirimlerine bir indirim daha yapan market yüzleri güldürdü. Bizlerde Haberler Ankara ailesi olarak; sizlere Tarım Kredi Market’in indirimlerini duyurduk! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.