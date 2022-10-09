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09 Eki 2022 - 20:05

Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemez Oldu! Patates 6 Lira, Tavuk 38 Lira, Toz Şeker 99 Lira, Ayçiçek Yağı 149 Lira… Market Ağzına Kadar Dolu!

Marketler arasındaki indirim savaşına Tarım Kredi Market’te eklendi. Zam mam dinlemez hale gelen Tarım Kredi Market, ürünlerinin fiyatlarını diplere çekti. Patatesin kilosunu 6 liraya, tüm tavuğu 38 liraya, toz şekeri 99 liraya ve milyonların evinden eksik olmayan Ayçiçek yağının 5 litresini ise sadece 149 liraya düşürdü! Marketi hem müşterilerle hem de ürünlerle dolduran Tarım Kredi, dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilenler…