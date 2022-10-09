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09 Eki 2022 - 20:36

Demet Akalın’ın Merakı Başına Bela Oldu! Twitter’da Yorumlar Peş Peşe… Okan Kurt Bile İşin İçinde! Öyle Bir An Yaşandı Ki… “Yok Artık!”

Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın’ın merakı başına bela oldu! Twitter’da yorumları peş peşe alan Demet Akalın, sosyal medyayı salladı! Okan Kurt bile işin içine girince sosyal medya sallandı. Peki, Demet Akalın, “Yok artık” dedirtecek ne yaptı?