Demet Akalın’ın Merakı Başına Bela Oldu! Twitter’da Yorumlar Peş Peşe… Okan Kurt Bile İşin İçinde! Öyle Bir An Yaşandı Ki… “Yok Artık!”
Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın’ın merakı başına bela oldu! Twitter’da yorumları peş peşe alan Demet Akalın, sosyal medyayı salladı! Okan Kurt bile işin içine girince sosyal medya sallandı. Peki, Demet Akalın, “Yok artık” dedirtecek ne yaptı?
Müzik piyasasının altını üstünü getiren Demet Akalın, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. Yanlış yazımları, dil bilgisi kurallarını hiçe sayarak yapmış olduğu paylaşımlarla ağızların açık kalmasına neden olan Demet Akalın, takipçilerine bir soru sormak istedi ama yaşadıkları şoke etti! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.