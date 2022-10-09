- 09 Eki 2022 - 20:53 G: 09 Eki 2022 - 21:11

Kurtlar Vadisi Dizisinin Polat Alemdar’ı Hakkında Bomba Gerçek! Osman Sınav’la Tanışma Hikayesini Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Tam 1 Ay Boyunca…

Yayınlandığı döneme damgasını vuran yapımlar arasında yerini alan Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz hakkında bomba bir gerçek ortaya çıktı. Osman Sınav’la tanışarak hayatını komple değiştiren Necati Şaşmaz’ın bu hikayesini duyanlar şok içerisinde kaldı! Meğer tam bir ay boyunca…

Ekmek Teknesi, Halil İbrahim Sofrası ve Kurtlar Vadisi projelerinin hepsinde boy gösteren Necati Şaşmaz, “Polat Alemdar” karakteriyle milyonlara kendisini tanıtmıştı. Dizide verdiği karakterle unutulmaz bir hamlede bulunan Necati Şaşmaz’ın nasıl keşfedildiği yıllar sonra ortaya çıktı. Türk Televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından birinde yıllarca yer alan Necati Şaşmaz, hikayesiyle milyonları şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Eki 2022 - 20:53 Ankara- Yaşam

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