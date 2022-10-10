Altın Alacaklara Yüzyılın Tokadı İndi! Bundan Sonra Kuyumcuların Önünden Geçmek Bile Parayla… 10 Ekim Altın Fiyatları Tüyleri Diken Diken Etti!
Altın alacaklara yüzyılın tokadı çok fena indirdi! Bundan sonra kuyumcuların önünden geçmek bile resmen parayla! 10 Ekim altın fiyatlarını araştıranlar şok içerisinde kaldı. Geçtiğimiz hafta başına altın fiyatları sert bir yükseliş yaşamış ve sonra baskı altında kalmıştı. Özellikle Cuma günü ABD’den gelen son veriler, altının dengesini alt üst etmişti. Peki, neler oluyor?
Altın, ABD’de imalat sanayi PMI verilerinin beklentiyi karşılamamasıyla birlikte yükselişe geçmişti. Altın fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir etkisi olan ONS altın, 1700 doların üzerine çıkmıştı. Gram altın 1000 lirayı aşmıştı. Tarım dışı istihdam verilerinin de açıklanmasıyla birlikte altın fiyatları, baskılanmaya devam etmişti. Bir anda yükselen, bir anda düşen altının 10 Ekim’deki güncel hali büyük bir merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.