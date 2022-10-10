Altın Alacaklara Yüzyılın Tokadı İndi! Bundan Sonra Kuyumcuların Önünden Geçmek Bile Parayla… 10 Ekim Altın Fiyatları Tüyleri Diken Diken Etti!

Altın, ABD’de imalat sanayi PMI verilerinin beklentiyi karşılamamasıyla birlikte yükselişe geçmişti. Altın fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir etkisi olan ONS altın, 1700 doların üzerine çıkmıştı. Gram altın 1000 lirayı aşmıştı. Tarım dışı istihdam verilerinin de açıklanmasıyla birlikte altın fiyatları, baskılanmaya devam etmişti. Bir anda yükselen, bir anda düşen altının 10 Ekim’deki güncel hali büyük bir merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!