- 10 Eki 2022 - 10:11 G: 10 Eki 2022 - 10:22

Masterchef’ten Elenen Şule Yaman’a Mehmet Şef’ten Hayatının Teklifi! Herkese En Az 30 Bin Lira, Ona Bedava! Ellerinden Tuttu, Tahtın Sahibi Yaptı…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten elenen Şule Yaman’a Mehmet Şef’ten hayatının teklifi geldi! Herkese en az 30 bin lira fiyat çeken Mehmet Şef, Şule Yaman için ücretsiz kontenjan açtı! Ellerinden tutup, tahtın sahibi yapan Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyayı salladı geçti! Peki, Masterchef yarışmacısı olan Şule Yaman nasıl bir teklifle karşılaştı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde; Gamze, Tayfun, Şule, Metin, Şule ve Burak R. gibi birbirinden başarılı yarışmacılar elenememek için kıyasıya mücadele vermişti ama Şule elenen isim olmuştu. Peki, Masterchef Şule’ye nasıl bir teklif geldi?

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10 Eki 2022 - 10:11 Ankara- Yaşam

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Masterchef’ten Elenen Şule Yaman’a Mehmet Şef’ten Hayatının Teklifi! Herkese En Az 30 Bin Lira, Ona Bedava! Ellerinden Tuttu, Tahtın Sahibi Yaptı… mask
Masterchef’ten Elenen Şule Yaman’a Mehmet Şef’ten Hayatının Teklifi! Herkese En Az 30 Bin Lira, Ona Bedava! Ellerinden Tuttu, Tahtın Sahibi Yaptı…
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