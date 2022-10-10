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10 Eki 2022 - 23:42

Masterchef’ten Elenen Şule Yaman’ın Elinden Mehmet Şef Tuttu! Hayatının Teklifi! Herkese En Az 30 Bin Lira, Ona Bedava! Tahtın Sahibi Yaptı…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten elenen Şule Yaman’a Mehmet Şef’ten hayatının teklifi geldi! Herkese en az 30 bin lira fiyat çeken Mehmet Şef, Şule Yaman için ücretsiz kontenjan açtı! Ellerinden tutup, tahtın sahibi yapan Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyayı salladı geçti! Peki, Masterchef yarışmacısı olan Şule Yaman nasıl bir teklifle karşılaştı?