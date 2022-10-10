Masterchef’ten Elenen Şule Yaman’ın Elinden Mehmet Şef Tuttu! Hayatının Teklifi! Herkese En Az 30 Bin Lira, Ona Bedava! Tahtın Sahibi Yaptı…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten elenen Şule Yaman’a Mehmet Şef’ten hayatının teklifi geldi! Herkese en az 30 bin lira fiyat çeken Mehmet Şef, Şule Yaman için ücretsiz kontenjan açtı! Ellerinden tutup, tahtın sahibi yapan Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyayı salladı geçti! Peki, Masterchef yarışmacısı olan Şule Yaman nasıl bir teklifle karşılaştı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde; Gamze, Tayfun, Şule, Metin, Şule ve Burak R. gibi birbirinden başarılı yarışmacılar elenememek için kıyasıya mücadele vermişti ama Şule elenen isim olmuştu. Peki, Masterchef Şule’ye nasıl bir teklif geldi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.