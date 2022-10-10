- 10 Eki 2022 - 23:42

Masterchef’ten Elenen Şule Yaman’ın Elinden Mehmet Şef Tuttu! Hayatının Teklifi! Herkese En Az 30 Bin Lira, Ona Bedava! Tahtın Sahibi Yaptı…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten elenen Şule Yaman’a Mehmet Şef’ten hayatının teklifi geldi! Herkese en az 30 bin lira fiyat çeken Mehmet Şef, Şule Yaman için ücretsiz kontenjan açtı! Ellerinden tutup, tahtın sahibi yapan Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyayı salladı geçti! Peki, Masterchef yarışmacısı olan Şule Yaman nasıl bir teklifle karşılaştı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde; Gamze, Tayfun, Şule, Metin, Şule ve Burak R. gibi birbirinden başarılı yarışmacılar elenememek için kıyasıya mücadele vermişti ama Şule elenen isim olmuştu. Peki, Masterchef Şule’ye nasıl bir teklif geldi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Eki 2022 - 23:42 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef’ten Elenen Şule Yaman’ın Elinden Mehmet Şef Tuttu! Hayatının Teklifi! Herkese En Az 30 Bin Lira, Ona Bedava! Tahtın Sahibi Yaptı… mask
Masterchef’ten Elenen Şule Yaman’ın Elinden Mehmet Şef Tuttu! Hayatının Teklifi! Herkese En Az 30 Bin Lira, Ona Bedava! Tahtın Sahibi Yaptı…
Yargı Dizisinde Ceylin'in Kara Haberi Geldi! Psikopat Katil Öyle Bir Şey Yapacak Ki… “Senarist Senin Duyguların Yok Mu?” Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinde Ceylin'in Kara Haberi Geldi! Psikopat Katil Öyle Bir Şey Yapacak Ki… “Senarist Senin Duyguların Yok Mu?” Neler Oluyor?
Tozluyaka Dizisinin Setinde Olay Üzerine Olay Çıktı! Yapımcı, Senarist, Oyuncular Birbirine Girdi! Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor… “Yok Artık!” mask
Tozluyaka Dizisinin Setinde Olay Üzerine Olay Çıktı! Yapımcı, Senarist, Oyuncular Birbirine Girdi! Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor… “Yok Artık!”
Survivor Batuhan “Yatak” Paylaşımına Öyle Bir Yanıt Verdi Ki… “Kıvırma Batuhan!” Kamyonla Linç Yiyor! Acun Ilıcalı’dan Arabayı Alamamıştı Ama… mask
Survivor Batuhan “Yatak” Paylaşımına Öyle Bir Yanıt Verdi Ki… “Kıvırma Batuhan!” Kamyonla Linç Yiyor! Acun Ilıcalı’dan Arabayı Alamamıştı Ama…
Masterchef Gamze Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Tokat Gibi Çarptı! “Neden Bu Kadar Gıcık Olduğu Belli Oldu!” Türkiye Bu Gerçekle Sallandı… mask
Masterchef Gamze Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Tokat Gibi Çarptı! “Neden Bu Kadar Gıcık Olduğu Belli Oldu!” Türkiye Bu Gerçekle Sallandı…
Hande Erçel’in Sokak Stili Dudakları Uçuklattı! “O Kadar Parayı Ben Kazansam…” Gelecekteki Asgari Ücreti Üzerine Geçirince İpler Koptu! Tam Tamına… mask
Hande Erçel’in Sokak Stili Dudakları Uçuklattı! “O Kadar Parayı Ben Kazansam…” Gelecekteki Asgari Ücreti Üzerine Geçirince İpler Koptu! Tam Tamına…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL