- 10 Eki 2022 - 23:41

Yargı Dizisinde Ceylin'in Kara Haberi Geldi! Psikopat Katil Öyle Bir Şey Yapacak Ki… “Senarist Senin Duyguların Yok Mu?” Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin’in feci bir biçimde öldürüleceği ortaya çıktı! Psikopat katilin yapacakları ise tüylerin diken diken olmasına neden oldu! “Senarist senin duyguların yok mu?” yorumlarını alan Yargı, ağızların açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Katilin psikopatça düzenlediği planlar en sonunda Ceylin’de bitti! Bir önceki ailenin tam olarak öldürülmemesinden dolayı katilin bir aile daha oluşturacağı görülmüştü. Peki, Yargı dizisinde Ceylin öldürülecek mi?

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10 Eki 2022 - 23:41 Ankara- Yaşam

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