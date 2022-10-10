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10 Eki 2022 - 23:41

Yargı Dizisinde Ceylin'in Kara Haberi Geldi! Psikopat Katil Öyle Bir Şey Yapacak Ki… “Senarist Senin Duyguların Yok Mu?” Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin’in feci bir biçimde öldürüleceği ortaya çıktı! Psikopat katilin yapacakları ise tüylerin diken diken olmasına neden oldu! “Senarist senin duyguların yok mu?” yorumlarını alan Yargı, ağızların açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…