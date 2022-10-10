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10 Eki 2022 - 10:58

Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Peş Peşe Kararlarını Veriyor! Önce Sunucuyu Değiştirdi, Şimdi Bunu Yaptı… Reytingler Karman Çorman Bir Hale Gelecek!

Tv8 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Survivor 2023 için Acun Ilıcalı’dan gelen peş peşe kararlar herkesi şok içerisinde bıraktı. Önce Murat Ceylan’la anlaşmayı bitiren Acun Ilıcalı, sonra da bunu yapmaya karar verdi! Reytinglerin karman çorman olmasına neden olacak olan Acun Ilıcalı, sosyal medyayı salladı. İşte merak edilen tüm detaylar…