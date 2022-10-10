- 10 Eki 2022 - 23:45

Survivor 2023 Sunucusu Murat Ceylan'ın Vedası Yürekleri Acıttı! Acun Ilıcalı Peş Peşe Kararlarını Veriyor! Önce Sunucuyu Değiştirdi, Şimdi Bunu Yaptı…

Tv8 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Survivor 2023 için Acun Ilıcalı’dan gelen peş peşe kararlar herkesi şok içerisinde bıraktı. Önce Murat Ceylan’la anlaşmayı bitiren Acun Ilıcalı, sonra da bunu yapmaya karar verdi! Reytinglerin karman çorman olmasına neden olacak olan Acun Ilıcalı, sosyal medyayı salladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması, Ocak ayıyla birlikte ekranlarda boy göstermeye başlayacaktı. Masterchef yarışmasının bitimiyle birlikte ekranlarda yer alacak olan Survivor yarışması için Acun Ilıcalı çalışmalara çoktan başlamıştı. Formatı, sunucuyu ve birçok planı değiştiren Acun Ilıcalı, şimdide asıl bombayı patlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Eki 2022 - 23:45 Ankara- Yaşam

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