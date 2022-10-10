Survivor 2023 Sunucusu Murat Ceylan'ın Vedası Yürekleri Acıttı! Acun Ilıcalı Peş Peşe Kararlarını Veriyor! Önce Sunucuyu Değiştirdi, Şimdi Bunu Yaptı…
Tv8 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Survivor 2023 için Acun Ilıcalı’dan gelen peş peşe kararlar herkesi şok içerisinde bıraktı. Önce Murat Ceylan’la anlaşmayı bitiren Acun Ilıcalı, sonra da bunu yapmaya karar verdi! Reytinglerin karman çorman olmasına neden olacak olan Acun Ilıcalı, sosyal medyayı salladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması, Ocak ayıyla birlikte ekranlarda boy göstermeye başlayacaktı. Masterchef yarışmasının bitimiyle birlikte ekranlarda yer alacak olan Survivor yarışması için Acun Ilıcalı çalışmalara çoktan başlamıştı. Formatı, sunucuyu ve birçok planı değiştiren Acun Ilıcalı, şimdide asıl bombayı patlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.