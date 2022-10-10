- 10 Eki 2022 - 23:46

Demet Özdemir Karın Kaslarını Gösterdiği Poz Olay Oldu! İncecik Belini Ortaya Serip Oğuzhan Koç’u Çıldırttı! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor…

Dünyayla Benim Aramda dizisinde İlkin karakterine hayat veren Demet Özdemir, karnını içine çeke çeke bir hal oldu! İncecik belini ortaya çıkartmak için şekilden şekle giren Demet Özdemir, resmen Oğuzhan Koç’u çıldırttı! Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan demet Özdemir, Twitter’ı salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, geçtiğimiz aylarda biricik sevgilisiyle dünya evine girmişti. Başarılı oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un günlerce konuşulacak olan bir düğünle evlenmişlerdi. Demet Özdemir’in 3 farklı gelinlik seçmesi, tepkilere neden olmuştu. Özdemir ise kendisine gelen tepkilere üzüldüğünü belirtmişti. Evlendikten sonra oldukça cesur kareler paylaşan Demet Özdemir, son karesiyle başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Eki 2022 - 23:46 Ankara- Yaşam

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Demet Özdemir Karın Kaslarını Gösterdiği Poz Olay Oldu! İncecik Belini Ortaya Serip Oğuzhan Koç’u Çıldırttı! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor… mask
Demet Özdemir Karın Kaslarını Gösterdiği Poz Olay Oldu! İncecik Belini Ortaya Serip Oğuzhan Koç’u Çıldırttı! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor…
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