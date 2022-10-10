Demet Özdemir Karın Kaslarını Gösterdiği Poz Olay Oldu! İncecik Belini Ortaya Serip Oğuzhan Koç’u Çıldırttı! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor…

Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, geçtiğimiz aylarda biricik sevgilisiyle dünya evine girmişti. Başarılı oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un günlerce konuşulacak olan bir düğünle evlenmişlerdi. Demet Özdemir’in 3 farklı gelinlik seçmesi, tepkilere neden olmuştu. Özdemir ise kendisine gelen tepkilere üzüldüğünü belirtmişti. Evlendikten sonra oldukça cesur kareler paylaşan Demet Özdemir, son karesiyle başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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