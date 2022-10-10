- 10 Eki 2022 - 23:49

Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri'nin Hikayesi Yeni Başlıyor! Boşanmalar Üst Üste! Hayri, Nalan'a Öyle Bir Oyun Oynadı Ki... Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız dizisinde sular durulmak bilmiyor. Boşanmaların üst üste geldiği 52. Bölümde Hayri, Nalan’a öyle bir oyun oynadı ki seyirciler küplere bindi. Sosyal medyada eleştirilerin yağmur gibi yağdığı fragmanı sizler için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm detaylar…

Psikiyatrist doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlama Camdaki Kız dizisi her Perşembe akşamı saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Birbirinden farklı entrikaların arka arkaya geldiği, suların durulmak bilmediği dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise akıllara durgunluk verdi.

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10 Eki 2022 - 23:49 Ankara- Yaşam

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