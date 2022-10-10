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10 Eki 2022 - 23:49

Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri'nin Hikayesi Yeni Başlıyor! Boşanmalar Üst Üste! Hayri, Nalan'a Öyle Bir Oyun Oynadı Ki... Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız dizisinde sular durulmak bilmiyor. Boşanmaların üst üste geldiği 52. Bölümde Hayri, Nalan’a öyle bir oyun oynadı ki seyirciler küplere bindi. Sosyal medyada eleştirilerin yağmur gibi yağdığı fragmanı sizler için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm detaylar…