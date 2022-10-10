Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri'nin Hikayesi Yeni Başlıyor! Boşanmalar Üst Üste! Hayri, Nalan'a Öyle Bir Oyun Oynadı Ki... Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız dizisinde sular durulmak bilmiyor. Boşanmaların üst üste geldiği 52. Bölümde Hayri, Nalan’a öyle bir oyun oynadı ki seyirciler küplere bindi. Sosyal medyada eleştirilerin yağmur gibi yağdığı fragmanı sizler için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm detaylar…
Psikiyatrist doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlama Camdaki Kız dizisi her Perşembe akşamı saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Birbirinden farklı entrikaların arka arkaya geldiği, suların durulmak bilmediği dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise akıllara durgunluk verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.